Software AG mit schwachem Jahresschluss in Digitalsparte

Die Software AG hat wegen eines schwachen Jahresschlusses ihre Ziele im Geschäft mit Integrationssoftware verfehlt. Im vierten Quartal ging der Umsatz in der wichtigsten Sparte gar zurück, wenn die Geschäfte in der Cloud und mit der Vernetzung von Maschinen ausgeklammert werden, wie der zweitgrösste deutsche Softwarehersteller in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet. Auf Jahressicht verzeichnete der im MDax notierte Konzern einen Umsatzrückgang von 2 Prozent auf 865,7 Millionen Euro - ohne den Einfluss von Wechselkursen wäre der Erlös um 2 Prozent gewachsen.