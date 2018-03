Softwareanbieter Serviceware will bis Jahresmitte an die Börse

Der Softwareanbieter Serviceware aus dem Taunus will bis Jahresmitte an die Börse gehen. Das Angebot werde voraussichtlich überwiegend aus neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von rund 60 Millionen Euro bestehen, teilte das Unternehmen am Freitag in Bad Camberg mit. Auch die Altaktionäre wollen Kasse machen und bieten darüber hinaus für eine Mehrzuteilung bis zu 15 Prozent der angebotenen Anteile an. Das Management aus den Gründern Dirk Martin und Harald Popp hält bisher 97 Prozent der Anteile. Sie wollten langfristig Aktionäre bleiben, hiess es.