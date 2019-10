SoftwareOne-Aktien mit erfolgreichem Börsendebut

(Aktualisiert mit Schlusskurs) - Der Börsengang des Schweizer Informatikdienstleisters SoftwareOne ist geglückt. Die Papiere des Börsenneulings schlossen am Freitag bei 18,50 Franken. Sie legten damit an ihrem ersten Handelstag an der Schweizer Börse gegenüber dem Ausgabepreis von 18 Franken um 2,8 Prozent zu.