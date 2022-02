SoftwareOne übernimmt deutschen E-Commerce-Spezialisten Satzmedia

Den Unternehmensgründer und bisherigen Alleininhaber von Satzmedia, Christian Satz, behält SoftwareOne in einer leitenden Position an Board. Auch die Mitarbeiter werden übernommen, wie das Innerschweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Finanzielle Details oder Transaktionsbedingungen wurden keine bekannt gegeben.

Satzmedia ist laut den Angaben ein Spezialist für Digital Experience, E-Commerce und Content-Management-Lösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Konzeption von Online-Plattformen. Derzeit bediene es hauptsächlich Kunden in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz), es bestehe jedoch das Potential für eine Expansion in andere europäische Länder.

In den nächsten Jahren erwartet SoftwareOne der Mitteilung zufolge eine grosse Nachfrage nach der Modernisierung von individuellen Softwareapplikationen, einschliesslich E-Commerce und Content-Management.

tt/uh

(AWP)