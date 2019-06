SoftwareOne übernimmt kolumbianische InterGrupo

Das Stanser IT-Unternehmen SoftwareOne hat die Mehrheit am in Lateinamerika tätigen IT-Dienstleister InterGrupo übernommen. Es handle sich dabei um eine strategische Übernahme, die es ermögliche, das Serviceangebot in der Region zu stärken, teilte SoftwareOne am Dienstag mit. Finanzielle Details zur Übernahmen wurden keine gemacht.