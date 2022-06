Softwareprobleme bei deutscher Flugsicherung behindern Luftverkehr

Das Center Langen kontrolliert den unteren Luftraum in der Mitte Deutschlands mit wichtigen Flughäfen wie Düsseldorf, Köln und Frankfurt. Das Gebiet reicht von Kassel bis zum Bodensee und von der französischen Grenze bis nach Thüringen. Überflüge sind nicht betroffen, weil sie von Lotsen im Center Karlsruhe überwacht werden.

In der Schweiz hatte vor zwei Wochen eine IT-Störung bei der Flugsicherung Skyguide den Luftverkehr in den frühen Morgenstunden lahmgelegt. Davon waren dutzende Flüge und tausende Passagiere betroffen. Der Totalausfall war eine Premiere in der 100-jährigen Geschichte der Schweizer Flugsicherung.

jb/zg

(AWP)