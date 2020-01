Solarflaute reisst Wacker Chemie in Verlustzone

Eine hohe Abschreibung im Solargeschäft hat Wacker Chemie 2019 wie bereits angekündigt tief in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich stand ein Verlust von 630 Millionen Euro nach einem Plus von 260 Millionen Euro im Vorjahr, wie der Spezialchemiekonzern am Dienstag in München auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.