Solvalor 61 steigert Mieterträge im Geschäftsjahr 2018/19 um 2,6%

Der Immobilienfonds Solvalor 61 ist im Geschäftsjahr 2018/2019 (per 30. Juni) gewachsen. Der Fonds steigerte die Mieterträge im Berichtsjahr um 2,6 Prozent. Die Vermarktung leer stehender Wohnungen sowie die Investitionen in den Immobilienbestand hätten Früchte getragen, teilte Solvalor am Donnerstagabend mit.