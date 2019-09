Sonos wird mit Bluetooth-Lautsprecher mobil

Der Anbieter vernetzter Lautsprecher Sonos weitet sein Geschäft aus und will die Kunden erstmals auch ausserhalb ihres Haushalts mit Musik versorgen. Die US-Firma stellte am Rande der Technik-Messe IFA das Modell Sonos Move vor, das man auch per Bluetooth-Funk direkt mit dem Smartphone verbinden kann.