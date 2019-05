Sonova-Aktien erklimmen nach Jahreszahlen neue Höchststände

Sonova Namen rücken bis 09.20 Uhr um 4,0 Prozent auf 214,30 Franken vor. Mit 215,90 Franken wurde zuvor ein neues Rekordhoch gesetzt. Der am SPI gemessene Gesamtmarkt notiert derweil 0,32 Prozent höher.

Wie es in Analystenkreisen heisst, gelingt Sonova mit dem Jahresumsatz eine Punktlandung auf den Konsenserwartungen. Mit 4,1 Prozent fällt das Umsatzwachstum in Lokalwährungen sogar etwas besser aus.

Auf positive Resonanz stösst insbesondere die Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte. Denn die im Herbst lancierte neue Produktlinie "Marvel" ist von den Kunden gut aufgenommen worden, was sich auch in einer höheren Marge niedergeschlagen hat.

Analyst Sebastian Walker von der UBS streicht zudem die Umsatz- und Gewinnvorgaben für das laufende Jahr hervor. Diese liegen für 2019/20 leicht über der Sonova-eigenen Mittelfristguidance.

Seine für Kepler Cheuvreux tätige Berufskollegin Maja Pataki gibt sich hingegen etwas zurückhaltender, was die Zielvorgaben für das neue Jahr anbetrifft. Angesichts des intensiven Wettbewerbs unter den führenden Hörgeräteherstellern hält sie die Vorgaben nur für schwer erreichbar.

Die Sonova-Papiere hatten bereits in den letzten Tagen einen guten Lauf. Neben Ergebnishoffnungen habe den Titeln auch die gute Stimmung im europäischen Medizinaltechniksektor geholfen. Dieses Marktsegment werde gerade von angelsächsischen Grossinvestoren als "sicherer Hafen" genutzt, heisst es weiter.

