Der Hörgerätehersteller Sonova hat das vor drei Jahren gestartete Aktienrückkaufprogramm per Freitag beendet. Im Rahmen des Programms, das am 1. Dezember 2014 begonnen hatte, kaufte Sonova 1'842'400 Namenaktien (entspricht 2,74% des Aktienkapitals zu Beginn des Rückkaufprogramms) im Wert von insgesamt 241 Mio CHF zurück, teilt das Unternehmen in einer Meldungam Freitag mit.