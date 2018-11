Sonova kündigt Veränderungen in der Geschäftsleitung an

Carr-Brendel folgt auf Hansjürg Emch. Emch werde anderweitige Karriereziele verfolgen, teilte Sonova am Freitag mit. Bis Ende 2019 werde er noch als strategischer Berater eine reibungslose Übergabe gewährleisten.

Carr-Brendel wird Advanced Bionics neu vom kalifornischen Valencia aus leiten. Damit will Sonova laut Communiqué der strategischen Relevanz des US-Marktes für das Cochlea-Implantate-Geschäft der Gruppe gerecht werden. Carr-Brendel wechselt vom Chefsessel des Transkatheter-Herzklappenherstellers JenaValve Technology zu Sonova. Sie sei eine anerkannte Topmanagerin in der Medizingeräte-Branche, hiess es in der Mitteilung.

Althoff arbeitet aktuell bei ABB Power Grids, wo er die funktionale Verantwortung für sämtliche Werke und Konstruktionszentren der Sparte trägt. Davor war er in verschiedenen betrieblichen Führungsrollen beim Konzern Danaher Corporation tätig. Er folgt bei Sonova auf Hans Mehl. Dieser tritt per 30. Juni 2020 in den Ruhestand und werde bis dahin Sonova weiter unterstützen, schrieb das Unternehmen.

tt/kw

(AWP)