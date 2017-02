Sony treibt Kampf um bessere Smartphone-Austattung auf die Spitze

Sony schickt sein neues Mobilfunk-Flaggschiff Xperia XZ mit einer ausserordentlichen Austattung ins Rennen der Premium-Smartphones. Als weltweit erstes Smartphone könne das Gerät auf seinem 5,5 Zoll grossen Display Bilder in Ultra-HD-Auflösung (4K) und der Bildoptimierungstechnik HDR darstellen, kündigte Sony-Mobile-Chef Hiroki Totoki am Montag auf dem Mobile World Congress in Barcelona an. Die 19-Megapixel-Kamera ermöglicht dank einer neuen Speicher-Technologie Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 960 Bildern. Das ergebe vier Mal so detailreiche Aufnahmen als bisher möglich, sagte Totoki.