SoZ: Credit Suisse dürfte an Investorentag Aktienrückkaufprogramm ankündigen

Die Credit Suisse dürfte gemäss der "SonntagsZeitung" an ihrem Investorentag am Mittwoch ein Aktien-Rückkaufprogramm in Milliardenhöhe ankündigen. Zudem wolle die Grossbank eine Erhöhung der Dividende bekanntgeben, schreibt die Zeitung unter Berufung auf "Informationen aus dem Umfeld Thiams". Ein Credit Suisse-Sprecher wollte den Artikel am Sonntag auf AWP-Anfrage nicht kommentieren.