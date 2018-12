SoZ: Julius-Bär-Verwaltungsratspräsident könnte im Frühjahr zurücktreten

Der Verwaltungsratspräsident der Bank Julius Bär, Daniel Sauter, könnte sich im nächsten Frühjahr nicht mehr zur Wiederwahl stellen. So zumindest habe er sich im privaten Umfeld geäussert, berichtet die "SonntagsZeitung" (SoZ) in ihrer aktuellen Ausgabe. Die Bank stecke aufgrund ihrer Wachstumsstrategie der letzten Jahre in Schwierigkeiten, schrieb das Blatt.