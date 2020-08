SpaceX startet erneut Dutzende Satelliten

Die private US-Raumfahrtfirma SpaceX hat weitere 57 Satelliten für ein erdumspannendes Internet-Netz ins All gebracht. Auch zwei Satelliten des Unternehmens BlackSky waren an Bord der am Freitag in Cape Canaveral gestarteten zehnten sogenannten Starlink-Mission. Die Starlink-Satelliten sollten am frühen Samstagmorgen auch zweimal über Deutschland auftauchen, abfragbar für den eigenen Standort unter "heavens-above.com".