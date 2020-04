Spanien: Arbeitslosenzahlen im März stark gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Spanien ist wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise im März unerwartet stark gestiegen. Mit einem Anstieg um 302 265 Anträge wurde die grösste monatliche Steigerung überhaupt erreicht, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Madrid mit. Prognostiziert wurde im Schnitt eine Steigerung um nur 30 000 Neuanträge. Im Vormonat Februar war die Zahl zuletzt noch um 7800 zurückgegangen.