Die spanische Industrieproduktion ist im Juli überraschend zum zweiten Mal in Folge gesunken. Die Produktion sei um 0,3 Prozent zum Vormonat gefallen, teilte das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mit. Analysten hatten stattdessen im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet. Im Vormonat war die Industrieproduktion bereits um 0,6 Prozent gesunken.