Spaniens Bauern protestieren gegen niedrige Preise

Die Landwirte waren in den vergangenen Tagen bereits in anderen Städten Spaniens auf die Strasse gegangen. Der Kleibauernverband UPA, der die Proteste mit anderen Gruppen organisiert, klagt, es gebe sechs Supermarktketten, die die Preise in Spanien unter Kontrolle und sehr niedrig hielten. Die Demonstranten warnten vor einem Generalstreik, falls nicht bald Lösungen gefunden würden. Ministerpräsident Pedro Sánchez zeigte sich solidarisch mit den Demonstranten. Auf Twitter versicherte er, seine Regierung sei fest entschlossen, den Landwirten zu helfen.

Spanien ist einer der grössten landwirtschaftlichen Produzenten Westeuropas. Die Agrar- und Viehwirtschaft des Landes beschäftigte zuletzt nach amtlichen Angaben etwa 800 000 Menschen, die auch viele Nahrungsmittel für den deutschen Markt produzieren./er/DP/jha

(AWP)