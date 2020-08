Spaniens Industrieproduktion erholt sich weiter stark

Die spanische Industrieproduktion ist im Juni erneut kräftig gestiegen und hat einen weiteren Teil des Einbruchs in der Corona-Krise wettgemacht. Die Produktion legte im Monatsvergleich um 14,0 Prozent zu, teilte das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mit. Analysten hatten im Schnitt einen schwächeren Anstieg um 10,0 Prozent erwartet.