Spaniens Notenbank-Chef: Dividenden-Einschränkungen könnten fallen

Die von der EZB in der Corona-Krise verhängten Beschränkungen von Dividenden-Zahlungen der Bankenbranche könnten laut Spaniens Notenbankchef Pablo Hernandez de Cos in den nächsten Monaten aufgehoben werden. "Die konjunkturelle Situation hat sich geändert und die Argumente, die eine Verlängerung oder Beibehaltung der Empfehlung rechtfertigen würden, verschwinden zunehmend", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag auf einer Finanzveranstaltung in Spanien.