Die spanische Grossbank BBVA setzt noch stärker auf die Türkei-Karte. Für umgerechnet etwas mehr als 2,2 Milliarden Euro will sich das Institut die türkische Garanti-Bank komplett einverleiben. Dies kündigte die BBVA am Montag in Madrid mit. Bislang hält die spanische Bank knapp 50 Prozent an der Garanti. An der Börse kam der Plan, den Anteil des Geschäft in dem wirtschaftlich angeschlagenen Land auszubauen, nicht gut an.