Spanische Bank Santander übertrifft zum Jahresauftakt Erwartungen

Die spanische Bank Santander hat im ersten Quartal kräftig von den anziehenden Zinsen profitiert. Der Gewinn sei in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 58 Prozent auf 2,54 Milliarden Euro gestiegen, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Dienstag in Madrid mit.