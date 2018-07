Spanische Grossbank Santander verdient weiter glänzend

(Ausführliche Fassung) - Die spanische Grossbank Santander profitiert weiter von gut laufenden Geschäften in Brasilien. Auch wirkt sich die Erholung der heimischen Wirtschaft zunehmend positiv auf die Geschäfte der Bank aus. Probleme bereiteten den Spaniern hingegen Aktivitäten in Grossbritannien. Hier drückte zum einem die starke Konkurrenz auf die Margen, wie die Bank am Mittwoch in Madrid mitteilte. Zudem führten Investitionen, neue Vorgaben der Aufseher vor dem anstehenden Brexit und Rechtsstreitigkeiten zu höheren Kosten.