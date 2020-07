Spanische Telefonica zu Teilverkauf des Glasfasernetzes bereit

Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica erwägt einen Teilverkauf seines Glasfasernetzes. Das Netz ziehe das Interesse grosser Investoren auf sich, sagte Vorstandschef Jose Maria Alvarez-Pallete am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Es gebe eine Gelegenheit, mit einem Verkauf von Vermögensteilen Wert zu schaffen. Pallete sagte, das Netz gehöre zum Kern des Unternehmens und die Kontrolle wolle man behalten. Telefonica betreibt in Spanien eines der grössten Glasfasernetze in Europa. Der Konzern mit Sitz in Madrid versucht seit längerem, seine Schulden zu senken./men/mis