Spexis-Kandidat Balixafortide zeigt Wirksamkeit bei Prostatakrebs

Das Biotechunternehmen Spexis hat in einem frühen Forschungsstadium eine erste Wirksamkeit seines Kandidaten Balixafortide bei der Behandlung von Prostatakrebs entdeckt. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, habe Balixafortide in Kombination mit Docetaxel in einem präklinischen Modell synergistische Wirksamkeit gezeigt.