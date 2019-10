Spezialchemie-Konzern Dupont verliert Umsatz trotz Preiserhöhungen

Ungünstige Währungseffekte und geringere Volumen haben die Erlöse des Spezialchemie-Konzerns Dupont im dritten Quartal sinken lassen. Preiserhöhungen konnten das nicht ausgleichen. Als Folge gingen die Umsätze um 5 Prozent auf 5,4 Milliarden US-Dollar zurück, wie der Konzern am Donnerstag in Wilmington mitteilte. Die Rückgänge zogen sich durch alle Sparten, besonders stark verlor Dupont allerdings in der Sparte Transport & Industrie. Hier bekam der Konzern die schwache Autoindustrie zu spüren.