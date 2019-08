Spezialchemiekonzern Dupont gibt sich trotz Konjunkturflaute zuversichtlicher

Der Spezialchemiekonzern Dupont zeigt sich trotz einer eingetrübten Konjunktur für das laufende Jahr optimistischer als Analysten. Für den um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) peile das Unternehmen im Gesamtjahr auf vergleichbarer Basis zwischen 3,75 und 3,85 US-Dollar an, wie Dupont am Donnerstag in Wilmington mitteilte. Die Prognose liegt über den Schätzungen der Analysten, die im Schnitt mit 3,63 Dollar gerechnet hatten. Im Vorjahr hatte der Gewinn je Aktie bei 4,05 Dollar gelegen. Die Aussichten für das organische Wachstum senkte der Konzern leicht.