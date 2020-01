Spezialchemiekonzern Dupont leidet unter schwacher Autoindustrie

Der Spezialchemiekonzern Dupont leidet weiter unter der schwachen Autoindustrie und einem sinkenden Nylonpreis. Auch Preiserhöhungen in anderen Bereichen konnten das nicht ausgleichen, deshalb sank der Umsatz im vierten Quartal um 5 Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar (4,7 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag in Wilmington mitteilte. Ein Rückgang war in fast allen Sparten spürbar, allerdings war er im Segment Transport & Industrie besonders deutlich.