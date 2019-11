Spezialchemiekonzern Lanxess schlägt schwächelnde Chromerz-Mine los

Lanxess treibt seine Ausrichtung auf die profitable Spezialchemie mit dem Verkauf einer Chromerz-Mine in Südafrika voran. Der 74-prozentige Anteil an dem Bergwerk geht an den südafrikanischen Anbieter von Chrom-Feinerzen Clover Alloys, wie der MDax -Konzern am Montag in Köln mitteilte. Angaben zum Preis der Transaktion, die bis Ende 2020 abgeschlossen sein soll, wurden keine gemacht. Lanxess-Chef Matthias Zachert hatte den Verkauf der Mine zuletzt bereits angekündigt, allerdings ohne einen Zeitpunkt zu nennen.