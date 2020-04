Der Spezialchemiekonzern Lanxess setzt seine Aktienrückkäufe wegen der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit aus. Damit solle die Liquidität des MDax -Konzerns in Anbetracht der mit der Corona-Krise einhergehenden Unsicherheiten geschont werden, teilte Lanxess am Montag in Köln mit. Das Programm hatte ursprünglich ein Volumen von bis zu 500 Millionen Euro.