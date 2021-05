Spice Private Equity schliesst Verkauf der Leon-Beteiligung ab

Die Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf gibt Spice nun in einer Mitteilung vom Dienstag mit 43,7 Millionen Dollar an. Dies sei 10 Prozent mehr, als in die Beteiligung investiert worden sei.

Zudem winkt eine zusätzliche Zahlung von rund 4,9 Millionen, wie es weiter hiesst. Denn der Käufer habe 10 Prozent des Kaufpreises für finale Preisanpassungen einbehalten. Würden in den nächsten 60 Tagen keine Kürzungen geltend gemacht, werde dieser Betrag fällig.

Die Leon-Beteiligung hatte Spice in der jüngsten Vergangenheit arge Verluste eingebrockt, weil die Corona-Pandemie Abschreiber auf den Buchwert nötig machten. Zuletzt wurde ein sogenanntes "Company Voluntary Arrangement" beantragt - ein Insolvenzverfahren nach britischem Recht.

rw/cf

(AWP)