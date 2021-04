Spice Private Equity verkauft Beteiligung an der Restaurantgruppe Leon

Spice Private Equity verkauft ihre Beteiligung an der britischen Fast-Food-Kette Leon Restaurants an EG Foodservice Limited. Bei einem geschätzten Verkaufserlös von rund 46 Millionen US-Dollar würde für Spice ein Gewinn von 13 Millionen resultieren, teilte die Beteiligungsgesellschaft in der Nacht auf Montag mit.