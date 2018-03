Die etwa 100 Filialen in Grossbritannien sollen bis auf Weiteres geöffnet bleiben, hiess es in der Mitteilung. Der Betrieb werde in den kommenden Wochen geordnet heruntergefahren. Medienberichten zufolge sind etwa 3200 Mitarbeiter betroffen. Erst im September vergangenen Jahres hatte Toys R Us in den USA und Kanada Insolvenz angemeldet./cmy/DP/jha

(AWP)