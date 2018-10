Spirituosen-Konzern Pernod Ricard kann auf China und Indien bauen

Insbesondere in China wuchs der Konzern stark, was auch an vorgezogenen Lieferungen lag. Auch in Indien nahm Pernod Ricard Fahrt auf. Die Region Asien zeigte mit plus 23 Prozent denn auch das stärkste organische Wachstum. In Europa entwickelte sich nur der Osten der Region besser, in Pernods Heimatmarkt Frankreich sowie in Spanien gingen die Umsätze zurück. Auch in Nordamerika kam Pernod kaum voran.

Für das Ende Juni auslaufende Geschäftsjahr zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich. Ergänzende Zukäufe, aber auch der Verkauf einzelner Marken seien jederzeit möglich, hiess es. Der bereinigte operative Gewinn soll aus eigener Kraft um 5 bis 7 Prozent zulegen./she/men/fba

(AWP)