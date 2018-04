Sport und Serien bescheren Time Warner Geschäftszuwächse

Der US-Unterhaltungskonzern Time Warner hat dank Sportübertragungen und des erfolgreichen Bezahlsenders HBO ("Game of Thrones") die Erlöse zu Jahresbeginn stärker als erwartet gesteigert. Im ersten Quartal legte der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um drei Prozent auf 8,0 Milliarden Dollar (6,6 Mrd Euro) zu. Das teilte das Medienunternehmen, um dessen Übernahme der Telekom-Riese AT&T derzeit mit den US-Kartellwächtern vor Gericht streitet, am Donnerstag in New York mit.