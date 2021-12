Sportradar erhält Investor Relationschefin

Ihre Erfahrung und ihr Netzwerk in der Investment-Community werden es Sportradar ermöglichen, die Beziehungen zu vertiefen und Investoren an einem kritischen Punkt des Unternehmenswachstums besser zu informieren, heiss es weiter. Hyder werde an Finanzchef Alex Gersh berichten.

Die Aktien der 2001 gegründeten Firma Sportradar sind seit September an der New Yorker Börse kotiert. Sportradar ist weltweit an über 30 Standorten präsent und beschäftigt rund 2'000 Mitarbeiter. Das Unternehmen erfasst Sportdaten und verarbeitet digitale Inhalte. Es beliefert damit Sportmedien, die Sportwettenbranche oder nationale und internationale Verbände.

pre/jb

(AWP)