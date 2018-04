Die Spotify-Aktien sind am Dienstag an der New Yorker Börse (Nyse) zu 165,90 US-Dollar gestartet. Damit wird das Unternehmen aktuell mit 29,5 Milliarden Dollar bewertet. Zuletzt wurden die Papiere zu 166,60 Dollar das Stück gehandelt. Analysten hatten Spotify eine Bewertung von rund 20 Milliarden Dollar zugetraut - obwohl das Unternehmen seit der Gründung 2006 rote Zahlen schreibt.