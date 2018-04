Spotify: Zweite Indikation zwischen 150/160 Dollar je Aktie

Die Spannung über den ungewöhnlichen Handelsstart der Spotify-Aktien an der New Yorker Börse (Nyse) ist auch am Dienstag weiter gewachsen. Zugleich war auch die Unsicherheit über die Direktplatzierung hoch. Im frühen Börsenhandel lag die erste Indikation für das Papier des Musik-Streamingdienstes zwischen 145 und 155 US-Dollar. Die dritte Indikation lag schon zwischen 155 und 160 Dollar.