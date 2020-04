Springer will in Corona-Zeit weiter in Wachstumsprojekte investieren

Der Medienkonzern Axel Springer will auch in Corona-Zeiten Wachstumsprojekte vorantreiben und muss wegen der Krise zugleich sparen. Man dürfe in der Krise nicht das unternehmerische Augenmass verlieren, sagte der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".