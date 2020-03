Springer will früher von Börse gehen - KKR-Anteil bei 47,62 Prozent

Die Axel Springer SE will sich früher von der Börse zurückziehen als bislang geplant. Man bemühe sich, dass das sogenannte Delisting bereits am 6. April oder in den Tagen bis zum 9. April wirksam wird, wie der Medienkonzern am Mittwoch in Berlin mitteilte. Bisher war der Ausstieg für den 4. Mai angedacht. So hatte man noch die Hauptversammlung der Aktionäre am 22. April abwarten wollen - diese verschiebt der Konzern aber wegen der Coronavirus-Krise.