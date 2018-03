SPS steigert 2017 den Betriebsertrag und zahlt eine höhere Dividende aus

Konkret legten die Mieteinnahmen als grösster Ertragsposten um 3,7% auf 469,9 Mio CHF zu. Zudem sank die Leerstandsquote des 10,6 Mrd CHF schweren Immobilienportfolios um knapp einen Prozentpunkt auf 5,2%. Ingesamt wurde ein um 10% höherer Betriebsertrag von 1,15 Mrd CHF erzelt. Ein neuer Höchstwert, wie SPS am Donnerstag mitteilte.

Der EBIT ohne Neubewertungen legte um 3,8% auf 404,8 Mio zu. Unter dem Strich stieg der Gewinn unter Ausklammerung des Neubewertungserfolgs um 12% auf 307,4 Mio CHF. Inklusive der um 5% tieferen Neubewertung der Renditeliegenschaften von netto 65,9 Mio CHF, verdiente das Immobilienunternehmen mit 305,5 Mio im Vergleich zum Vorjahr 1,8% weniger.

KERNGESCHÄFT LÄUFT

Im Kerngeschäft mit Immobilien ist SPS 2017 weiter gewachsen und steigerte den Betriebsertrag in diesem Segments um knapp 15% auf rund 478 Mio CHF. Zum Ergebnis beigetragen hätten insbesondere Neu- und Wiedervermietungen, Zukäufe und das wie erwähnt gute Leerstandsmanagement. Mit den insgesamt 188 Liegenschaften erzielte SPS eine Nettorendite von 3,7%.

Neben den operativen Erfolgen habe im Segment Immobilien auch der Teilverkauf des Projekts "Espace Tourbillon" einen anteiligen Vorsteuererfolg von 27,5 Mio erzielt.

Die Erträge mit Immobiliendienstleistungen konnte ebenfalls zulegen. Hier erzielte das Unternehmen mit einem Plus von 7,2% einen Betriebsertrag von 754,6 Mio CHF. Der Immobiliendienstleister Wincasa steigerte die Erträge um 6,9% auf 142 Mio und auch das "The House of Brands" von Jelmoli konnte trotz weniger Verkaufstagen mit einem Umsatzwachstum von 1,9% auf 136,2 Mio aufwarten.

Im Bereich "Leben im Alter" habe man sich mit Tertianum auf dem Markt als grösster privater Anbieter in diesem Sektor etabliert, der Ertrag stieg um knapp 10% auf 360 Mio CHF. Derweil sank der Betriebsertrag von Swiss Prime Site Solutions von 13 Mio im Vorjahr auf noch knapp 10 Mio.

HÖHERE DIVIDENDE

Den Aktionären soll aufgrund der Zahlen eine gegenüber dem Vorjahr um 10 Rappen erhöhte Dividende von 3,80 CHF nach 3,70 im Vorjahr je Aktie ausgeschüttet werden, was überraschen dürfte, da das Gros der Analysten von einer unveränderten Ausschüttung ausgegangen war.

Für das laufende Geschäftsjahr 2018 rechnet SPS mit einer Steigerung des Betriebsertrags und des EBIT vor Neubewertungen. Vermietungserfolge sowie eine nochmalige Senkung der Leerstandsquote sollen zu einer spürbaren Zunahme der Mieterträge führen. und der Ertrag aus Immobilienentwicklungen werde wiederum einen wesentlichen EBIT-Beitrag leisten, heisst es dazu.

sta/dm

(AWP)