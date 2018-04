Das Flugzeug und Triebwerks-Wartungsunternehmen SR Technics hat einen Vertrag in Asien gewonnen. Die Billig-Airline HK Express hat das Unternehmen mit der Komponenten-Versorgung, -Logistik und -Wartung für die wachsende Flotte der Airbus A320-Maschinen beauftragt. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren, wie es in einer Mitteilung am Freitag heisst.