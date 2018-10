Die Flugzeugwartungsfirma SR Technics spannt mit der US-Wartungsfirma FEAM Maintenance zusammen. Die beiden haben ein "Memorandum of Understanding" (MoU) für gemeinsame Initiativen unterzeichnet, wie SR Technics am Freitag mitteilte. Das zum chinesischen Konzern HNA gehörende Unternehmen kann damit in die USA expandieren, wo FEAM über mehrere Wartungsstationen verfügt. Beide könnten so ihren Kunden global mehr Dienstleistungen anbieten.