Durch die auf fünf Jahre angelegte Partnerschaft zwischen SR Technics Training Services und MATA soll in Johannesburg eine anerkannte Ausbildung für Flugzeugmechaniker entstehen. MATA gehört zur südafrikamischen Luftfahrt-Gruppe Safomar Holdings Group. Safomar sei auch in anderen Ländern Afrikas südlich der Sahara aktiv, wodurch sich die Präsenz von SR Technics als Ausbildungsdienstleister in der gesamten Region erhöhen werde.

