SRG wählt Luigi Pedrazzini zum neuen Vizepräsidenten des Verwaltungsrats

Anlässlich einer Sitzung vom 13. Dezember habe sich der SRG-Verwaltungsrat mit der Wahl von Pedrazzini damit neu konstituiert, teilte die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft am Dienstag mit. Bereits an der Delegiertenversammlung (DV) der SRG vom 22. November wurden der Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina sowie die beiden weiteren Vertreterinnen des Verwaltungsrats Sabine Süsstrunk sowie Alice Sáchová-Kleisli bestätigt.

Pedrazzini ist seit 2012 Präsident der Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (Corsi). Er tritt die Nachfolge von Jean-François Roth an, der laut Mitteilung nach 12-jähriger Tätigkeit per Ende Jahr sein Amt als Präsident von Radio Télévision Suisse Romande (RTSR) abgibt und aus dem Verwaltungsrat der SRG austritt. Roths Nachfolger als RTSR-Präsident wird bekanntlich der ehemalige Berner Staatsrat Mario Annoni.

