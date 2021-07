Staatlicher Verkauf von medizinischem Cannabis in deutschen Apotheken begonnen

Der staatliche organisierte Verkauf von Cannabis zu medizinischen Zwecken an Apotheken in Deutschland hat begonnen. Apotheken könnten seit diesem Mittwoch über das Portal cannabisagentur medizinisches Cannabis in pharmazeutischer Arzneimittelqualität zur Versorgung von Patienten vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) beziehen, teilte die Behörde in Bonn mit.