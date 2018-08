Stada-Chef Albrecht verlässt Unternehmen doch komplett

Stada -Chef Claudio Albrecht verlässt den Pharmakonzern nach seinem planmässigen Ausscheiden doch komplett. Ursprünglich hatte es geheissen, dass der Manager, der am Samstag (1. September) abtritt, dann in eine "nicht-geschäftsführende Position" innerhalb des Unternehmens wechselt. Spekuliert worden war über einen Posten im Aufsichtsrat. Albrecht wolle aber alle Regeln der guten Unternehmensführung einhalten und werde nach einer Auszeit wieder für seine Pharma-Beratungsgesellschaft AP&P in der Schweiz arbeiten, sagte ein Konzernsprecher am Donnerstag in Bad Vilbel. Den Grippostad-Hersteller Stada plagten in den vergangenen Monaten viele interne Querelen. Daher wolle Albrecht einen sauberen Abgang.