Stada kauft Geschäft mit Hautpflegemitteln von Pharmakonzern GSK

Der Arzneihersteller Stada kauft vom britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline fünf Hautpflegeprodukte und ein Hustenmittel für Kinder. Die Produktion werde grossteils an die Tochter Thornton & Ross übertragen, teilte Stada am Freitag in Bad Vilbel nahe Frankfurt mit. Damit baue das Unternehmen sein Geschäft mit rezeptfreien Mitteln in Europa und ausgewählten Märkten in Asien und Lateinamerika aus. Die Übernahme solle im August abgeschlossen sein. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.