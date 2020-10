Stada kauft Therapie gegen fortgeschrittenes Parkinson

Der Arzneihersteller Stada stärkt sein Geschäft mit Spezialmedikamenten durch eine Übernahme. Der Konzern kaufe eine Therapie gegen fortgeschrittene Parkinson-Erkrankungen vom schwedischen Anbieter Lobsor Pharmaceuticals, teilte Stada am Freitag in Bad Vilbel mit. Die Infusion des Dreifach-Kombipräparats sei schon in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland zugelassen, hiess es. Stada reiche nun Zulassungsanträge in wichtigen europäischen Märkten ein. In Deutschland soll das Mittel Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.